Shell helpt AEX aan stevige winst, DSM daalt na cijfers

Naast de bedrijfsresultaten hielden beleggers de blik gericht op de Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting woensdag de rente met een half procentpunt verhogen om de hoge inflatie te bestrijden.

De Europese beurzen toonden herstel na de flinke koersverliezen een dag eerder. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,4 procent in de plus op 704,22 punten. De MidKap won 1 procent tot 1040,65 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, daalde de FTSE-index 0,4 procent.

Aan kop

Shell, dat donderdag met resultaten komt, ging aan kop bij de hoofdbedrijven op het Damrak met een winst van 3,8 procent. In Londen steeg BP 2,6 procent. Het Britse olie- en gasconcern leed een nettoverlies van dik 20 miljard dollar vanwege het vertrek uit Rusland. Zonder de miljardenafboeking op zijn Russische activiteiten wist BP het resultaat wel flink op te voeren dankzij de hogere brandstofprijzen.

Andere sterke stijgers in de AEX waren maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (plus 3,5 procent) en platenlabel UMG (plus 3,4 procent), dat na de slotbel met cijfers komt. Besi daalde 2,9 procent. Het chipbedrijf noteerde ex dividend, wat inhoudt dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode. Ook verlaagden analisten van Berenberg het koersdoel voor Besi.

Prijsverhogingen

DSM zakte 0,9 procent. Het bedrijf verkocht door het beëindigen van lockdowns in veel landen meer bestanddelen voor bijvoorbeeld drankjes en brood en wist mede door prijsverhogingen de omzet op te voeren. Wel merkte DSM dat klanten uit de veeteelt hun eerder aangelegde voorraden eerst afbouwen en dat varkenshouders in China geraakt worden door de strenge lockdowns in het land.

DSM had daarnaast last van een waarschuwing van branchegenoot Covestro, die ruim 7 procent kelderde in Frankfurt. Het Duitse chemieconcern verlaagde zijn verwachtingen vanwege de lockdowns in China en de hogere energieprijzen.

De euro was 1,0507 dollar waard, tegen 1,0514 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 104,06 dollar. Brent-olie werd ook 1,1 procent goedkoper, op 106,40 dollar per vat.