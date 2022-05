Meer dan 400.000 Oekraïense vluchtelingen in Duitsland aangekomen

Doordat er binnen de Europese Unie geen grenscontroles zijn, is het precieze aantal onbekend. De Duitse politie controleert meer bij grenzen, treinen en stations, maar het is niet te doen om alle vluchtelingen te tellen. Ook is er geen overzicht van het aantal vluchtelingen dat is doorgereisd binnen de EU of juist weer terug is gegaan naar Oekraïne.

In Nederland stonden maandag 49.810 vluchtelingen uit Oekraïne geregistreerd. Volgens de Verenigde Naties zijn er in totaal nu bijna 5,6 miljoen mensen het land ontvlucht, maar zijn er ook al bijna 1,4 miljoen mensen terug naar Oekraïne gegaan.