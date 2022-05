Steeds vaker geld voor verduurzaming huis bij hypotheek

Hypotheken waarmee ook de verduurzaming van aangekochte woningen wordt gefinancierd worden populairder nu de gas- en elektriciteitsrekeningen stijgen. Van alle kredieten voor de aankoop van een huis met een Nationale Hyptoheek Garantie (NHG) werden in de eerste drie maanden van dit jaar bij bijna 30 procent ook maatregelen voor bijvoorbeeld isolatie en energiebesparing meegefinancierd.

Vorig jaar lag dat percentage nog op 21 procent. Een woordvoerder voor de organisatie achter NHG zegt dat er al jaren een stijgende lijn was, maar de hoge energieprijzen een extra prikkel geven om te verduurzamen. In 2018 leende nog maar 8 procent van alle huizenkopers met een NHG-hypotheek geld bij voor het verduurzamen van de woning.

Bij NHG-hypotheken die alleen voor verbouwingen zijn afgesloten, steeg het aandeel financieringen voor verduurzaming in het eerste kwartaal naar ruim 55 procent. Dat was een jaar eerder nog geen 37 procent.

Met de NHG-garantie kunnen huizenkopers zich tegen een eenmalige betaling verzekeren van aflossing van hun hypotheek in geval van overlijden van de partner of een relatiebreuk. Dat drukt ook de hypotheekrente. Maar de garantie is alleen beschikbaar voor huizen tot een aankoopbedrag van 355.000 euro. Huizen die nu onder die prijs van eigenaar wisselen, stammen vaak van voor 1970 en zijn slechter geïsoleerd.