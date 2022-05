Werkloosheid eurozone verder gedaald

De krapte op de arbeidsmarkt is nog altijd goed te merken in de Europese werkloosheidscijfers. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat zakte de werkloosheid in de eurozone in maart naar 6,8 procent, het laagste niveau ooit gemeten in het landenblok. Voor de hele Europese Unie gaat het om 6,2 procent van de beroepsbevolking.

Door het economisch herstel uit de coronacrisis is de vraag naar personeel sterk aangetrokken. In sommige sectoren zijn zelfs tekorten aan geschikte arbeidskrachten. In februari zat nog 6,9 procent van de beroepsbevolking in de eurozone zonder werk. In de EU ging het om 6,3 procent.

Bij elkaar opgeteld hebben de eurolanden nog wel meer dan 11 miljoen werklozen. Griekenland en Spanje kampen binnen het landenblok nog altijd met de hoogste werkloosheid. Duitsland telt volgens de statistieken van Eurostat relatief gezien de minste werklozen. Het land zelf kwam eerder op dinsdag al met cijfers over april, waaruit naar voren kwam dat de afname steeds trager verloopt. In Nederland ging het zoals eerder al door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemeld om 3,3 procent van de beroepsbevolking.

Verder meldt Eurostat dat bijna 2,6 miljoen jongeren tot 25 jaar in de Europese Unie zonder werk zitten. Daarvan wonen er bijna 2,1 miljoen in de eurozone. Daarmee staat bijna 14 procent van de jongeren in de eurozone en de EU aan de kant.