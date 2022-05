Duitse werkloosheid daalt in traagste tempo in jaar tijd

De Duitse werkloosheid daalde in april in het traagste tempo in een jaar tijd. De vertraagde afname van het aantal werklozen wijst op kwetsbaarheden op de Duitse arbeidsmarkt, aangezien de oorlog in Oekraïne en de stijgende inflatie de grootste economie van Europa onder druk zetten.

Duitsland telde afgelopen maand 13.000 minder werklozen dan een maand eerder. Economen hadden gerekend op een sterkere afname. De werkloosheid van de belangrijke Nederlandse handelspartner bleef ongewijzigd op 5,0 procent en onveranderd ten opzichte van het niveau van voor de coronapandemie.

‘De komst van de lente en de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus ondersteunen het verdere herstel van de arbeidsmarkt’, zei Detlef Scheele, de baas van het Duitse Federale Arbeidsbureau. ‘De ontwikkeling wordt echter afgeremd door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.’

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de Duitse economie zijn de afgelopen weken verslechterd, aangezien de belangrijke productiesector van het land te lijden heeft onder een tekort aan materialen en hogere grondstofkosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De nieuwe coronagolf in China en de daaropvolgende lockdownmaatregelen in het land dreigen deze problemen te verergeren.

De Duitse dienstensector toont wel meer veerkracht doordat de beperkingen op het gebied van het coronavirus zijn opgeheven. Toch verlaagde de Duitse overheid vorige week de prognose voor de economische groei dit jaar tot 2,2 procent, van een eerdere voorspelling van 3,6 procent.

De situatie kan echter aanzienlijk verslechteren als de toevoer van Russisch aardgas naar Duitsland wordt verstoord vanwege de oorlog in Oekraïne. Duitsland is sterk afhankelijk van Russisch gas en een dergelijk scenario zou het land waarschijnlijk in een recessie doen belanden.