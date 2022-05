Denk en PVV laaiend over praktijken NCTV

Denk wil hierover een debat met justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Ook gaat Azarkan een klacht indienen. Hij wil weten welke informatie is verzameld, wat de wettelijke grondslag hiervoor is geweest en wie de verzamelde informatie heeft gekregen. Voor Azarkan staat vast dat de NCTV de wet heeft overtreden.

‘Wat een smerige vuilspuiterij van de NCTV’, reageert PVV-voorman Geert Wilders op Twitter. ‘De PVV is in het geniep in de extreemrechtse hoek geduwd en daarmee zijn alle PVV’ers ten onrechte gebrandmerkt als fout. Dat is zeer kwalijk en totaal onacceptabel!’

Deze Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft jarenlang politieke partijen in de gaten gehouden en daarover gerapporteerd aan ministeries, politie en buitenlandse inlichtingendiensten. Dat meldde NRC na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).