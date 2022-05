Miljardenverlies voor olieconcern BP door vertrek uit Rusland

De Britse olie- en gasonderneming BP lijdt een miljardenverlies door het vertrek uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne en sancties tegen Rusland. Dat meldt het bedrijf bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

Door het vertrek moet de onderneming een afschrijving doen van 29,3 miljard dollar, omgerekend 27,9 miljard euro. Daardoor lijdt BP een nettoverlies van 20,4 miljard dollar, omgerekend ruim 19 miljard euro.

BP waarschuwde eerder al dat zijn belofte om af te willen van een belang van bijna 20 procent in het Russische staatsoliebedrijf Rosneft het bedrijf tot wel 25 miljard dollar kan kosten. BP was bijna dertig jaar actief in Rusland.