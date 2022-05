Californië gaat abortusrecht beschermen met wetswijziging

De Democratische leiders in Californië gaan het recht op abortus met een wetswijziging verankeren in de grondwet van de staat. Daarmee reageren zij op het vermeende voorgenomen besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het landelijk recht op abortus af te schaffen.

‘We kunnen het Hooggerechtshof niet vertrouwen om het recht op abortus te beschermen, dus doen we het zelf’, laat de Democratische gouverneur Gavin Newsom via Twitter weten. In een verklaring van Newsom en twee hooggeplaatste partijgenoten staat dat ze zullen ‘vechten’ zodat vrouwen in Californië ‘beschermd blijven’.

De politici, van de partij die in Californië de grootste is, stellen niet te zullen toekijken terwijl ‘vrouwen in heel Amerika van hun rechten worden beroofd en de vooruitgang waar zo velen voor hebben gevochten wordt uitgewist’. In Californië en een aantal andere staten zijn al wetten aangenomen die het abortusrecht beschermen, maar Newsom en zijn collega’s willen meer maatregelen nemen om er een ‘firewall’ omheen te bouwen.

De politieke nieuwswebsite Politico bericht dat het Hooggerechtshof van plan is zich te keren tegen twee rechterlijke uitspraken die het federaal recht op abortus garanderen, wat als gevolg zal hebben dat staten zelf moeten beslissen of ze abortus toestaan. Politico baseert zich op een uitgelekte conceptuitspraak, die door zeker vijf van de negen rechters van het hof wordt gesteund.