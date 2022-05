BAM juridisch nog niet klaar met ingestorte parkeergarage

Bouwer BAM moet zich andermaal voor de rechter verantwoorden in de kwestie rond de ingestorte parkeergarage in Eindhoven in 2017. Vloerenmaker BubbleDeck, die eerder de schuld kreeg, eist in hoger beroep 10 miljoen euro schadevergoeding, zo bevestigt BAM eerdere berichtgeving door NRC.