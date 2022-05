Moederbedrijf DHL profiteert van wereldwijde logistieke vraag

Deutsche Post, het moederbedrijf van onder meer pakketbezorger DHL, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar geprofiteerd van de grote vraag naar logistieke diensten in de hele wereld. Ondanks aanhoudende wereldwijde problemen in de logistiek als gevolg van de coronapandemie was er veel vraag naar transportdiensten, terwijl de capaciteit beperkt bleef, zegt het bedrijf in een toelichting op de cijfers. Ook zegt Deutsche Post weinig last te hebben gehad van de hogere energieprijzen en transportkosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne.