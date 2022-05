Aandacht voor kwartaalcijfers DSM op herstellend Damrak

De Europese beurzen lijken daarbij weer wat te herstellen van de flinke koersverliezen een dag eerder. Daarnaast begint de Federal Reserve dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. De Amerikaanse centrale bank heeft al laten doorschemeren de rente na afloop van de vergadering op woensdag waarschijnlijk met een half procentpunt te verhogen om de hoge inflatie in de Verenigde Staten te bestrijden.

De AEX-index koerst af op een openingswinst van zo’n 1 procent. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting in het groen openen.

Moeilijke economische omstandigheden

DSM verkocht door het beëindigen van lockdowns in veel landen meer bestanddelen voor bijvoorbeeld drankjes en brood. Wel merkte het AEX-bedrijf dat klanten uit de veeteelt hun aangelegde voorraden eerst afbouwen en dat varkenshouders in China geraakt worden door de strenge lockdowns in het land. Dat werd weer goedgemaakt met de verkoop van enzymen die de voedingswaarde opvoert van diervoer, dat mede door de oorlog in Oekraïne duurder is geworden.

Ook Kendrion opende de boeken. De producent van elektromagnetische componenten boekte afgelopen kwartaal een recordomzet van bijna 130 miljoen euro. Topman Joep van Beurden sprak van een sterk kwartaal onder moeilijke economische omstandigheden. Kendrion begon het jaar met een zeker optimisme, maar de oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China zorgen voor meer economische onzekerheid. Het bedrijf is onder meer een belangrijke toeleverancier aan de autosector, die kampt met tekorten aan computerchips.

Overig

Alfen liet weten zeven energieopslagsystemen aan DSG te hebben verkocht. De producent van laadpalen en opslagsystemen gaf geen financiële details van de deal.

De euro was 1,0506 dollar waard, tegen 1,0514 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 105,07 dollar. Brent-olie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 107,47 dollar per vat.