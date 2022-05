Rijkswaterstaat: stop niet op vluchtstrook om doden te herdenken

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om tijdens de twee minuten stilte op Nationale Dodenherdenking niet stil te staan op de vluchtstrook, maar een parkeerplaats op te zoeken. ‘Stoppen op de vluchtstrook is onveilig en kan gevaarlijke situaties opleveren’, aldus Rijkswaterstaat.

Op 4 mei staat op elektronische borden boven en langs snelwegen de tekst ‘Veilig herdenken? Zoek een parkeerplaats, niet op de vluchtstrook!’. Rijkswaterstaat roept vanaf dinsdag al weggebruikers via deze borden op om veilig langs de weg te herdenken. Dit doet de instantie al sinds 2008 op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Tijdens de Nationale Dodenherdenking nemen het treinverkeer en de luchtvaart ook maatregelen rond het herdenkingsmoment. Zo staat het openbaar vervoer om 20.00 uur twee minuten stil, zolang de veiligheid het toelaat. Hoe Schiphol dit jaar stilstaat is nog niet bekend. Vanwege de drukte op het vliegveld weet de luchthaven niet hoe de invulling precies zal zijn. Daarover is Schiphol nog in gesprek.