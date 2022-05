Chemieconcern DSM verhoogt prijzen en voert omzet op

Door het beëindigen van lockdowns in veel landen verkocht DSM meer bestanddelen voor bijvoorbeeld drankjes en brood. Wel merkte het AEX-bedrijf dat klanten uit de veeteelt hun eerder aangelegde voorraden eerst afbouwen en dat varkenshouders in China geraakt worden door de strenge lockdowns in het land. Dat werd weer goed gemaakt met de verkoop van enzymen die de voedingswaarde opvoert van diervoer, dat mede door de oorlog in Oekraïne duurder is geworden.

De totale omzet steeg met 18 procent tot 2,6 miljard euro, wat voor het grootste deel te danken was aan hogere verkoopprijzen die DSM kon vragen. Bij de overgebleven activiteiten van de materialendivisie, die DSM voor een groot deel heeft verkocht, verkocht het concern zelfs minder terwijl de opbrengsten met een kwart stegen. De aangepaste winst voor aftrek van belastingen, rentebetalingen en afschrijvingen steeg tot 466 miljoen euro, tegenover 425 miljoen euro een jaar eerder. Een nettowinst meldde DSM niet voor zijn eerste kwartaal.

DSM wil zich voortaan vooral richten op de markten voor voeding, verzorging en gezondheid. De materialendivisie is daarom in de verkoop gegaan. Onlangs sloot het Nederlandse bedrijf een deal over de verkoop van zijn tak voor beschermende materialen aan het Amerikaanse Aviant voor 1,4 miljard euro. Eerder verkocht het concern al een groot deel van zijn materialendivisie aan zijn Duitse branchegenoot Covestro.