Australië verhoogt rente voor het eerst in ruim tien jaar

De Australische centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief in het land verhoogd. Het was de eerste renteverhoging sinds november 2010. Met de renteverhoging wil de centrale bank de hoge inflatie in het land bestrijden. Net als in veel andere landen kampen Australiërs met hogere prijzen voor voedsel en brandstoffen.

De rente ging omhoog met 0,25 procentpunt tot 0,35 procent. Dat was iets meer dan economen vooraf hadden verwacht. De centrale bank liet tevens doorschemeren de rente in de toekomst verder te zullen verhogen. De Australische inflatie is opgelopen tot het hoogste niveau in twintig jaar en ligt ruim boven de doelstelling van de centrale bank.

In de afgelopen jaren werd de rente in Australië juist flink verlaagd om de economie te ondersteunen tijdens de coronapandemie. Door het snelle herstel van de wereldwijde economie van de coronacrisis zijn de prijzen van grondstoffen en consumentenproducten echter sterk gestegen. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn de prijzen nog verder opgelopen.

Intrekken monetaire steun

Philip Lowe, gouverneur van de Reserve Bank of Australia, verklaarde dat dit het juiste moment is om een deel van de ‘buitengewone monetaire steun’ in te trekken die is ingevoerd om de Australische economie tijdens de pandemie te helpen.

‘De economie heeft bewezen veerkrachtig te zijn en de inflatie is sneller en tot een hoger niveau gestegen dan verwacht’, aldus Lowe. Ook zijn er volgens de gouverneur aanwijzingen dat de loongroei aantrekt.