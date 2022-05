Rokend explosief in Rimburg onschadelijk gemaakt

De politie heeft maandagavond in Rimburg (gemeente Landgraaf) een explosief onschadelijk gemaakt dat door magneetvissers uit het water was gehaald. De politie meldde eerder op de avond dat uit het explosief rook kwam. De omgeving was afgezet. Volgens Limburgse media ging het om een fosforbom en raakte niemand gewond.

Het explosief werd gevonden aan de Kapelweien, vlak bij de grens met Duitsland. Omwonenden werd via Burgernet dringend verzocht ramen en deuren te sluiten omdat mogelijk chemische dampen vrij konden komen. De explosievenopruimingsdienst heeft het explosief meegenomen.