Aantal winkels steeg in 2021 voor het eerst sinds jaren

Het aantal winkels is afgelopen jaar voor het eerst in tien jaar weer toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau telde per 1 januari dit jaar zo’n 83.800 winkelvestigingen, 655 meer dan begin 2021. Vooral het aantal winkels dat voedingsmiddelen verkoopt steeg. Het aantal boekwinkels daalde juist het hardst.

In de coronaperiode is het aantal winkels wel afgenomen omdat er in 2020 vestigingen verdwenen. Ten opzichte van begin 2020 zijn er 0,4 procent minder winkels. In 2010 piekte het aantal winkels in Nederland. Toen waren er ruim 13.000 stenen winkels meer dan begin dit jaar.

Van alle winkels vormen kledingwinkels de grootste groep. Ongeveer een op de zes winkels verkoopt kleding. Winkels die huishoudartikelen verkopen en supermarkten zijn allebei goed voor 8 procent van het winkelbestand.

Terwijl het aantal fysieke winkels sinds 2010 dus daalt, is het aantal webwinkels juist sterk toegenomen. In 2020 nam het onlinewinkelen al een flinke vlucht door corona. Ook vorig jaar groeide het aantal webwinkels weer sterk, met 28 procent.