NXP blijft profiteren van sterke vraag naar computerchips

De Nederlandse chipfabrikant NXP heeft in het eerst kwartaal flink meer omgezet. Er kwam haast een kwart meer binnen dan in dezelfde periode een jaar geleden. Vooral in de autobranche deed NXP goede zaken, maar in alle segmenten steeg de omzet. NXP gaf geen duidelijkheid in hoeverre de omzetstijgingen te maken hebben met prijsverhogingen voor zijn chips in het afgelopen jaar.