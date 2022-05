Gouverneur: doden en gewonden door raketaanval op Odessa

Door een Russische raketaanval op de Oekraïense havenstad Odessa zijn maandag doden en gewonden gevallen. Gouverneur Maksim Martsjenko meldde dat op het nieuwsplatform Telegram. Details kon hij nog niet geven.

De publieke zender Soespilne meldde dat volgens de commandant van de Oekraïense legereenheden in het zuidwesten van het land onder meer een kerk is geraakt. Daardoor stortte het dak in en werden de gelovigen bedolven onder het puin. Ook werd opnieuw een brug over de Dnjestr bestookt.