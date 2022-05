Bussen van Arriva perken ritten in Limburg noodgedwongen in

Vervoersbedrijf Arriva in Limburg perkt de dienstregeling voor bussen noodgedwongen licht in. Dat heeft alles te maken met problemen door ziekteverzuim en gebrek aan personeel, meldt de provincie Limburg maandag.

De afgelopen weken kwam het vaker tot plotselinge uitval van ritten als gevolg van ziekte. ‘Preventieve quarantaine of zelfisolatie vanwege een besmetting leidde tot hoger ziekteverzuim’, aldus de Limburgse gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (Mobiliteit, D66). ‘De afgelopen weken zien we echter dat reizigers steeds vaker te maken krijgen met last-minute uitval van ritten als gevolg van personeelskrapte.’

De provincie en Arriva willen dat voorkomen door de dienstregeling in te perken. Dat is beter dan dat sommige ritten onverwachts blijven uitvallen, aldus de gedeputeerde. Dat maakt de dienstregeling immers onbetrouwbaar.

‘Een extra argument dat wij bij het maken van deze keuze hebben laten meewegen is het feit dat in mei eindexamens plaatsvinden’, aldus de gedeputeerde. ‘Een betrouwbare dienstregeling is voor de eindexamenkandidaten een absolute noodzaak.’