Eurocomissaris: Gazprom is geen betrouwbare partner

De lidstaten moeten voorbereid zijn op volgende eenzijdige acties van Rusland, zegt Simson. Later deze maand moeten nieuwe gasrekeningen worden voldaan en gaskopers die zoals Polen en Bulgarije weigeren de nota te voldoen op de manier waarop Rusland dat sinds kort wil, kunnen rekenen op represailles, denkt de Estse. Rusland eist betaling via twee bankrekeningen bij Gazprombank, een in euro’s en een in roebels. De eurobetaling wordt vervolgens door de Russische centrale bank in roebels omgezet. Met die constructie schenden de gaskopers de sancties tegen Rusland.

Ze zegt dat de commissie nog deze maand met nieuw juridisch advies komt over hoe om te gaan met de kwestie. Intussen dringt de commissie aan op maatregelen om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van gas uit Rusland.