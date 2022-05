Bond ziet in opening Lelystad oplossing voor problemen Schiphol

Het openen van de luchthaven Lelystad is een van de oplossingen voor de problemen op Schiphol. Ook moeten medewerkers meer zekerheid krijgen en beter worden beloond. Dat zegt voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie. Het is druk op Schiphol en daardoor staan reizigers langer in de rij. Dat komt grotendeels door personeelstekorten op de luchthaven.

Vakantievluchten zorgen voor de extra drukte op Schiphol. Castelein spreekt van een capaciteitsprobleem dat kan worden opgelost door het vliegveld van Lelystad te gebruiken voor vakantieverkeer. Het is niet bekend of en wanneer de luchthaven wordt geopend. Vakbond CNV ziet wel wat in spreiding via de luchthavens van Rotterdam en Eindhoven.

De personeelscrisis op Schiphol is onder meer een gevolg van de coronapandemie. Omdat er twee jaar lang bijna niet werd gevlogen was veel personeel overbodig. Zij vonden werk in bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten of in de logistiek. Volgens FNV zijn mensen niet happig op een terugkeer. De Unie verwacht dat er meer werknemers beschikbaar komen als er beter wordt betaald en als mensen vaker een vast contract kunnen krijgen.

Beter loon

Ook vakbond CNV denkt dat beter loon kan helpen bij het oplossen van de personeelstekorten. Zo krijgen beveiligers een eenmalige toeslag van 125 euro voor hun inzet in deze drukke periode. CNV wil dat dit een maandelijkse arbeidsmarkttoeslag wordt ‘zolang er sprake is van een groot personeelstekort en de werkdruk de pan uit rijst’, aldus onderhandelaar Erik Maas.

Volgens CNV heeft Schiphol de huidige situatie aan zichzelf te wijten. ‘Schiphol is al jaren bezig met een race naar de bodem’, zegt Maas. ‘Beveiligingsbedrijven worden in een keiharde concurrentie tegen elkaar uitgespeeld, het moet allemaal zo goedkoop mogelijk. Dat moest een keer fout gaan.’