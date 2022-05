Kabinet draagt Menno Snel als kandidaat-directeur ESM voor

Het kabinet draagt oud-staatssecretaris Menno Snel van Financiën voor als kandidaat-directeur voor het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) in Luxemburg. Het ESM is een permanent noodfonds dat met leningen eurolanden in nood te hulp kan schieten, zoals het eerder deed om Griekenland financieel op de been te houden. In de toekomst zal het fonds ook kunnen worden ingezet als kredietlijn bij de herstructurering van probleembanken en bij de afwikkeling van faillissementen van banken.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Sigrid Kaag (Financiën) dat Snel beschikt ‘over de juiste kennis en ervaring voor de functie van directeur van het ESM’. De post in Luxemburg is vanaf 7 oktober vrij omdat het mandaat van huidig directeur Klaus Regling afloopt.

De D66’er was van 26 oktober 2017 tot en met 18 december 2019 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte III. Hij stapte op wegens de toeslagenaffaire. Hij is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Waterschapsbank en werkte daarvoor vijf jaar in Washington D.C. als bewindvoerder van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Concurrentie

De 51-jarige Snel heeft concurrentie van drie andere mannen. Luxemburg draagt zijn oud-minister van Financiën Pierre Gramegna voor, Portugal zijn voormalig minister van Financiën João Leão en Italië Marco Buti, al jarenlang topambtenaar economische en financiële zaken bij de Europese Commissie. De termijn voor het aanmelden van kandidaten verliep maandagavond.

De ministers van Financiën van de negentien eurolanden (Eurogroep), die samen aandeelhouder zijn van het ESM, bespreken de nominaties op 23 mei, laat Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe weten. Op 16 juni wordt Reglings definitieve opvolger tijdens de jaarvergadering van het ESM benoemd.