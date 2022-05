Deel Kamer wil betere beloning tolken en vertalers

Het voorstel van minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid om de uurtarieven van tolken die voor de overheid werken te verhogen, is niet alleen voor de beroepsgroep onacceptabel, maar ook voor een deel van de Tweede Kamer. Op initiatief van de SP gaat de Kamer volgende week met de minister in debat.

Uit protest werken tolken en vertalers die zijn aangesloten bij de Orde van Registertolken en -vertalers (ORT&V) deze week niet voor overheidsinstanties. Medio april stelde Yeşilgöz voor het uurtarief voor tolken te verhogen van een krappe 44 euro naar 55 euro bruto, per 1 januari 2023. De beroepsvereniging vindt dat onvoldoende, ook omdat bijvoorbeeld de voorrijkosten worden geschrapt. Zij noemt de verhoging een sigaar uit eigen doos. De SP steunt de protestactie van de tolken.

Het ministerie wil op dit moment niet reageren op de - nieuwe- staking van de tolken en vertalers. Zij legden ook in februari een week het werk voor overheidsorganisaties neer. Eind maart sprak Yeşilgöz met de actievoerende tolken en vertalers. Een krappe twee weken later meldde ze aan de Kamer het uurtarief voor tolken te willen verhogen. Het is nu eerst aan de Tweede Kamer om hierop te reageren, zo laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Onvoldoende

Het voorstel van de minister is volgens SP-Kamerlid Michiel van Nispen volstrekt onvoldoende. "Dit kan niet het eindbod zijn in deze slepende kwestie." Er wordt, ook in de Kamer, al jaren over de vergoeding van tolken en vertalers gesproken. Het uurtarief voor tolken gaat weliswaar omhoog, maar aan de andere kant wordt op andere (financiële) voorwaarden beknibbeld. Van Nispen vindt dat er een goed totaalpakket aan voorwaarden moet komen. "Tolken en vertalers moeten een passende beloning krijgen."

Hun werk is "ongelooflijk belangrijk voor onze rechtsstaat", zegt Van Nispen. Ze luisteren onder meer terroristen af en staan mensen bij in de rechtbank die de Nederlandse taal niet machtig zijn, noemt het Kamerlid als voorbeeld. Als zij niet goed worden betaald, gaat dit uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van hun werk. "We moeten voorkomen dat deze situatie tot juridische blunders leidt."

Als minister Yeşilgöz niet snel zelf met een beter voorstel komt, gaat de Tweede Kamer dat doen, verzekert Van Nispen.