Temperatuur landelijk gebied in 40 jaar met 1,5 graad gestegen

De bodemtemperatuur in het landelijk gebied van Nederland is in de afgelopen veertig jaar gemiddeld met 1,5 graad Celsius toegenomen. Dat hebben wetenschappers van Wageningen University & Research gemeten.

‘De stijging van de luchttemperatuur door klimaatverandering wordt voor een gedeelte gebufferd, doordat de bodem die warmte opslaat. Daardoor stijgt ook de bodemtemperatuur’, zeggen ze. De bodemtemperatuur pakte op vier KNMI-meetplekken van 1,2 tot 1,8 graad hoger uit.

‘De verwachting is, op basis van buitenlandse experimenten, dat de bodem sterk kan uitdrogen in gebieden met weinig vegetatie, zoals heidevelden, duinen en zandverstuivingen. Daardoor kan de bodemtemperatuur veel sterker stijgen dan de gemiddelde luchttemperatuur’, waarschuwt Guido Bakema, bodemonderzoeker bij Wageningen Environmental Research. Ook is het mogelijk dat er een verschuiving van vegetatietypes gaat plaatsvinden.

Bodemtemperatuur is wel maar een van de factoren die een rol spelen bij natuurlijke begroeiingen. De beschikbaarheid van water is de doorslaggevender, zeggen de onderzoekers. Ook is het effect van vegetatie op de bodemtemperatuur groter is dan dat van de bodemtemperatuur op de vegetatie.