Ex-defensieminister: voorstel Trump betogers in benen te schieten

Donald Trump heeft een kleine twee jaar geleden zijn woede op betogers bij het Witte Huis geventileerd door te zeggen: ‘Kun je niet gewoon op hen schieten? Schiet ze gewoon in de benen of zoiets.’ Dat schrijft voormalig minister van Defensie Mark Esper in zijn boek dat op 10 mei verschijnt. De Amerikaanse nieuwssite Axios kreeg alvast een voorproefje.

In zijn memoires A Sacred Oath (Een Heilige Eed) brengt Esper onder meer een vergadering in het Oval Office in herinnering, waarin ‘de president met een rood hoofd luid zijn beklag doet over de demonstraties die aan de gang zijn in Washington’ wegens de dood van een zwarte man door politieoptreden. Trump stelde vervolgens voor de actievoerders maar door de benen te schieten.

De dagen na het overlijden van George Floyd, die stikte doordat een agent op 25 mei 2020 minutenlang een knie in de nek van het hulpeloze slachtoffer gedrukt hield, gingen duizenden Amerikanen de straat op om te protesteren tegen politiegeweld en racisme. Ook tegen vreedzame demonstranten werd hard opgetreden. Espers relaas lijkt ook berichten te bevestigen dat Trump ervoor pleitte het leger in te zetten om een eind te maken aan de burgerlijke onrust.