Aandeelhouders KLM akkoord met benoeming Marjan Rintel

De aandeelhouders van KLM hebben de benoeming van Marjan Rintel als nieuwe topbestuurder van de luchtvaartmaatschappij goedgekeurd. Ook het adviestraject met de ondernemingsraad (or) is inmiddels afgerond. Daardoor staat niets het aantreden van Rintel per 1 juli in de weg. Ze volgt dan Pieter Elbers op, die niet meer opging voor een derde termijn.