Archief De Bourbon de Parmes naar Katholiek Documentatie Centrum

Prins Carlos de Bourbon de Parme brengt het archief van zijn familie onder bij het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit in Nijmegen, zo meldt deze organisatie. Dat gebeurt maandag 9 mei officieel. Dan zal tijdens een speciale bijeenkomst ook worden toegelicht ‘waarom dit archief zo waardevol is voor toekomstige onderzoek naar de moderne Europese geschiedenis’.

Het is volgens de organisatie een omvangrijk geheel, met vooral documenten in het Spaans, maar ook in het Latijn, Frans, Duits en Italiaans. Het omvat ‘zeer waardevolle materialen, zoals een nog nooit ontsloten fotocollectie van begin 20e eeuw, handgeschreven pauselijke brieven die zelfs bij het Vaticaan niet bekend zijn, correspondentie tussen de adellijke families in Europa uit de 19e en 20e eeuw en tot nog toe nooit ontsloten bronnen over de turbulente politieke geschiedenis van het 20e-eeuwse Spanje’.

Carlos, neef van koning Willem-Alexander, is de oudste zoon van prinses Irene en wijlen Carel Hugo van Bourbon-Parma. De verbintenis in 1964 tussen de oorspronkelijk protestantse prinses Irene en de katholieke edelman veroorzaakte een hoop rumoer in Nederland. Niet alleen werd de prinses katholiek, destijds nog een stap die hele volksstammen in beroering bracht, maar Carel Hugo was ook de zoon van de pretendent voor de Spaanse troon Xavier én diens opvolger. Het carlisme staat bekend als een conservatieve en traditionalistische beweging.

Er werden vier kinderen uit het huwelijk geboren, van wie Jaime in 2014 werd benoemd tot Nederlands ambassadeur bij de Heilige Stoel. Het huwelijk hield stand tot in 1981. De contacten van Carel Hugo met de Nederlandse koninklijke familie bleven ondanks de scheiding goed.