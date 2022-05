Wall Street weer omlaag na koersdreun in techsector

De aandelenbeurzen in New York gingen maandag opnieuw licht omlaag na de koersdreun in de techsector op vrijdag. Vooral webwinkelconcern Amazon moest het vrijdag ontgelden met een koersval van 14 procent na tegenvallende kwartaalresultaten. Op de eerste handelsdag van mei verloor het aandeel in de openingsminuten opnieuw 3 procent.