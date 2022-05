Maatregelen na dodelijke steekpartij Bredase jeugdgevangenis

In justitiële jeugdinrichtingen wordt een tijdelijk verbod ingesteld op het gebruik van scherpe messen. ‘Denk hierbij aan de messen waarmee tijdens de kookactiviteiten vlees of groente gesneden wordt’, zo meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maandag. Het is een van de zes maatregelen die genomen worden na de dodelijke steekpartij vorige maand in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda en ‘eerdere ernstige incidenten’.

Een mes om een boterham mee te kunnen smeren blijft wel gewoon beschikbaar. ‘De maatregel om scherpe messen te verbieden duurt in elk geval een half jaar’, aldus de DJI.