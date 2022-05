Vakantiegangers nemen vertraging op Schiphol voor lief

‘Mensen willen vooral extra informatie over hun vlucht’, zegt een woordvoerder van Sunweb. Volgens de reisorganisatie zijn vakantiegangers via de media op de hoogte gehouden van de problemen op Schiphol en weten ze dat ze te maken krijgen met lange wachttijden.

Volgens TUI kan het omboeken van een vakantie ook niet zomaar. ‘Het is meivakantie, gezinnen zijn gebonden aan deze periode. We hebben daarom vakantiegangers verzekerd dat hun vluchten niet worden geannuleerd.’

ANVR

Corendon is wel door enkele reizigers gebeld om te informeren of ze hun vakantie eventueel konden verplaatsen, maar heeft uiteindelijk niemand doorgezet. ‘Voor veel van onze klanten was het de eerste keer in lange tijd dat ze eindelijk weer op vakantie konden gaan’, aldus de woordvoerder. ‘Ze waren bereid de extra lange wachttijden op Schiphol te accepteren.’

Dat zegt ook reisbrancheorganisatie ANVR. Voorzitter Frank Oostdam denkt niet dat Nederlanders terughoudend worden om een zomervakantie met vluchten via Schiphol te boeken. ‘Wat we zien is dat mensen heel graag naar het buitenland willen na twee jaar corona. Reizigers hebben het er graag voor over.’

Oostdam ziet geen daling in het aantal boekingen voor de zomer. Wel verwacht de voorzitter dat de problemen en drukte vanwege het personeelstekort tot aan de zomervakantie aanhouden. De ANVR gaat na de meivakantie daarom met Schiphol om tafel om te bespreken hoe de zomervakantie zonder problemen kan verlopen en wat de rol van reisorganisaties daarbij kan zijn. ‘Het heeft geen zin om in die boosheid te blijven steken. We moeten vooruitkijken’, aldus Oostdam.