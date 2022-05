FT: Tata Steel stopt met aankopen steenkool uit Rusland

Tata Steel, het Indiase staalconcern achter het hoogovencomplex in IJmuiden, stopt volledig met het kopen van steenkool uit Rusland als gevolg van de westerse sancties tegen dat land vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

De grootste importeur van Russisch steenkool in India liet eerder al weten vanwege het Europese invoerverbod van kolen uit Rusland geen kolen uit dat land meer te gebruiken voor de hoogovens in IJmuiden. Hoewel India zelf de import van Russisch steenkool niet heeft verboden stelt het in Mumbai gevestigde bedrijf dat het vanwege de ‘onzekerheden’ over de leveringen van Russisch steenkool heeft besloten geen kolen meer uit dat land af te nemen.

‘Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, hebben we alternatieve grondstoffenvoorraden ingekocht, aangezien transacties met Russische leveranciers en bankiers momenteel veel onzekerheden met zich meebrengen als gevolg van internationale sancties tegen Rusland’, zei een woordvoerder van Tata Steel.

India

Tata Steel importeerde in de eerste drie maanden van het jaar 617.000 ton Russisch steenkool, volgens dataleverancier CoalMint, en nam vorige maand 246.000 ton in ontvangst. Deze orders werden gedaan vóór de invasie van Oekraïne.

De stap van Tata Steel, die steenkool gebruikt voor de staalproductie, is belangrijk omdat het de uitdagingen van India onderstreept om de tekorten op te lossen die de energievoorziening in het land hebben verstoord. India is voor 70 procent van zijn elektriciteitsopwekking afhankelijk van steenkool en de voorraden bij elektriciteitsproducenten zijn gedaald tot bijna de helft van het gemiddelde niveau voor deze tijd van het jaar.

Twee van Ruslands grootste exportmarkten, de EU en Japan, hebben Russisch steenkool verboden. India heeft daarentegen afgelopen oktober nog een overeenkomst getekend met Rusland om hun samenwerking op het gebied van kolen uit te breiden.