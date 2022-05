Pieter van Vollenhoven op 5 mei bij herdenking Wageningen

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is donderdag bij de viering van Bevrijdingsdag in Wageningen. Hij woont daar eerst de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 bij en kijkt daarna naar het Bevrijdingsdefilé. Daaraan doen nog enkele tientallen veteranen mee die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben gevochten. Zij worden vervoerd in authentieke legervoertuigen.