AEX lager na kortstondige crash op Scandinavische beurzen

De stemming op de Europese markten was al negatief vanwege de forse koersverliezen op Wall Street van afgelopen vrijdag. Vooral de technologiebedrijven stonden onder druk na de duikeling van ruim 4 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Ook de zorgen over de economische vertraging in China door de lockdowns, de hoge inflatie en de stijgende rentes hielden de markten in hun greep.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,9 procent in het rood op 697,46 punten. De hoofdindex viel tijdens de ‘flash crash’ op de Scandinavische markten terug tot 681 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 1036,16 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 1,5 procent. In Stockholm verloor de hoofdgraadmeter dik 1 procent, na de kortstondige koersval van 8 procent. In Londen hebben beleggers een vrije dag.

Chips

Verlichtingsbedrijf Signify was de grootste verliezer in de AEX, met een min van bijna 6 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD en chipbedrijf ASMI volgden met een verlies van rond de 4 procent. Chipmachinefabrikant ASML en fintechbedrijf Adyen zakten ruim 3 procent. KPN voerde de schaarse stijgers aan met een plus van dik 1 procent. Het telecomconcern gaat per 1 juli de consumententarieven van zijn internetpakketten met gemiddeld 1,90 euro per maand verhogen als gevolg van een inflatiecorrectie.

Shell leverde ruim 2 procent in. Het olie- en gasconcern liet vrijdag weten bijna 1,6 miljard dollar neer te tellen voor de Indiase producent van duurzame energie Sprng Energy.

Vopak

In de MidKap stonden laadpalenfabrikant Alfen en industrieel dienstverlener Aalberts onderaan, met minnen tot 3,9 procent. Vopak was de sterkste stijger met een plus van 2,6 procent. Het tankopslagbedrijf gaat samen met staatsbedrijf Gasunie infrastructuurprojecten ontwikkelen die de import van waterstof in Noordwest-Europa via Nederlandse en Duitse havens mogelijk maken.

De euro was 1,0549 dollar waard, tegen 1,0536 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie (WTI) kostte 2,9 procent minder op 101,61 dollar. Brent-olie werd 2,6 procent goedkoper en kost nu 104,38 dollar per vat.