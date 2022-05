Weer meer strafpunten uitgedeeld aan beginnende automobilisten

Opnieuw hebben meer beginnend automobilisten een strafpunt op het rijbewijs gekregen, zo bevestigt het Openbaar Ministerie maandag na berichtgeving van BNR. Vorig jaar ging het om 8834 automobilisten, tegenover 7200 in 2020. Het aantal beginnende bestuurders met een strafpunt stijgt een aantal jaren ‘consequent’, aldus een woordvoerder van het OM. Zo ging het in 2018 bijvoorbeeld nog om 5383 automobilisten en in 2019 om 6196 bestuurders.