Ook komend weekend grote drukte op Schiphol verwacht

Het is nog niet bekend of luchtvaartmaatschappijen weer gevraagd wordt het aantal vluchten te reduceren om daarmee de drukte te verminderen. Volgens de zegsman ‘liggen alle opties op tafel’, maar is er over concrete maatregelen nog niks besloten.

Vanwege de grote drukte vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen om voor afgelopen weekend het aantal reizigers te verminderen. Op zaterdag lukte dat enigszins. Op zondag niet. Ook de komende dagen van de meivakantie blijft het druk. Schiphol waarschuwde al eerder dat reizigers te maken kunnen krijgen met vertragingen.

Bij het begin van de vakantie kampte Schiphol, naast grote drukte en tekorten aan mensen, ook met de gevolgen van een staking onder KLM-personeel. Die leidde tot chaos op de luchthaven. Tientallen vluchten liepen vertraging op of gingen helemaal niet door.