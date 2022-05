Beoogde oliesancties tegen Rusland verdelen EU

De lidstaten onderhandelen al weken over een mogelijke Russische olieboycot. Maar daarbij worden ze geremd door ‘de wetenschap dat iedereen het moet kunnen dragen’, zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) vorige maand in Luxemburg nog. Hongarije, dat net als Slowakije erg afhankelijk is van Russische aardolie maar volgens critici ook te nauwe banden aanhoudt met het Kremlin, dreigt openlijk met een veto.

Ook voor Nederland hebben oliesancties gevolgen. De vijf raffinaderijen in de Rotterdamse haven krijgen hun ruwe aardolie per tanker aangevoerd uit onder andere Rusland. Net zoals de ene auto op benzine en de andere op diesel loopt, kan bij het raffinageproces niet eender welke oliesoort door elkaar worden gebruikt. Bij de raffinaderijen kan ‘de knop niet zomaar om’, aldus een ingewijde, als er olie van een andere producent wordt geleverd. Dat kost tijd en geld.

De EU-energieministers komen maandag in Brussel bijeen om over de ontwikkelingen op de energiemarkt te vergaderen. EU-ambassadeurs buigen zich naar verwachting woensdag over de commissievoorstellen. Het zesde sanctiepakket zou ook weer meer banken, in Rusland en Belarus, en personen treffen.