Steden Nieuw-Zeeland in gevaar door snellere zeespiegelstijging

In grote delen van Nieuw-Zeeland stijgt de zeespiegel twee keer zo snel als eerder was voorspeld. Daardoor lopen de twee grootste steden van het land, de hoofdstad Wellington en Auckland, eerder dan verwacht gevaar, blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek.

De nationale en internationale onderzoekers verzamelden de afgelopen vijf jaar gegevens langs de kustlijn van Nieuw-Zeeland, waaruit blijkt dat sommige gebieden ieder jaar al drie tot vier millimeter zinken. Als de wereldwijde zeespiegel tegen 2100 ongeveer een halve meter toeneemt, dan zal dat in bepaalde delen van Nieuw-Zeeland bijna een meter zijn, omdat het land tegelijkertijd zinkt. Daarvoor waarschuwt Tim Naish, een van de wetenschappers van de Victoria University van Wellington. ‘We hebben nog tijd, maar geen tijd meer om achterover te leunen.’

Naish noemt de resultaten ‘een beetje angstaanjagend. We hebben minder tijd om op te treden tegen deze klimaatverandering en we zullen de gevolgen van een behoorlijk schadelijke zeespiegelstijging veel eerder zien dan we dachten. Wegen en eigendommen zullen onder water komen te staan’, zegt hij.

Risico

Die sneller stijgende zeespiegel is vooral voor Wellington een groot probleem. Tegen 2040 kan het waterpeil daar met 30 centimeter toenemen, een niveau dat aanvankelijk niet voor 2060 werd verwacht. Het betekent dat de inwoners gemiddeld elk jaar slachtoffer kunnen worden van zware overstromingen. De zuidoostkust van het Noordereiland, waar ook Wellington ligt, loopt het grootste risico. Maar ook het noorden is kwetsbaar.

Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland liet eerder al weten dat er plannen worden gemaakt om de kust te beschermen. Ook riep ze inwoners op zelf zo veel mogelijk te doen om de CO2-uitstoot te verminderen en daarmee de gevolgen van klimaatverandering te helpen verminderen.

De wereldwijde zeespiegelstijging wordt onder andere veroorzaakt door het smelten van gletsjers op het land en de Groenlandse en Antarctische ijskappen.