Bescheiden herdenking van Overwinningsdag op Sovjet Ereveld

De jaarlijkse herdenking van de overwinning van de Sovjetrepublieken op nazi-Duitsland op 9 mei is dit jaar bescheiden van omvang vanwege de oorlog in Oekraïne. De herdenking van wat in de voormalige Sovjetlanden Overwinningsdag heet wordt elk jaar georganiseerd op het Sovjet Ereveld in Leusden. Daar liggen alle Sovjetslachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland gevallen zijn begraven.

De ambassadeurs van Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Oezbekistan, Rusland en Wit-Rusland zijn niet uitgenodigd om problemen te voorkomen, aldus de organisatie. De ambassades kunnen wel door personeel van de begraafplaats een krans laten leggen. Vertegenwoordigers van de gemeenten Leusden en Amersfoort leggen samen met de Stichting Sovjet Ereveld een krans. Er zullen verder geen Nederlandse autoriteiten aanwezig zijn.

De begraafplaats is op 9 mei wel gewoon geopend. Particulieren kunnen dus wel bloemen leggen of het ereveld bezoeken.

Zondagmiddag is er in Amersfoort een ‘verhalend concert’ om te herdenken dat het die dag precies 77 jaar geleden is dat de Canadezen Amersfoort bevrijdden. Onder meer Vincent Bijlo en Ellen ten Damme werken mee. In de vertelmomenten tijdens het concert wordt bijzondere aandacht besteed aan de Sovjetslachtoffers die op het ereveld in Leusden liggen. Het concert wordt gehouden op het Onze Lieve Vrouweplein in Amersfoort en is gratis toegankelijk.