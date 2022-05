Groeitempo industrie eurozone neemt af door oorlog Oekraïne

De economische activiteit in de industrie van het eurogebied is in april wat minder hard gegroeid als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat meldt S&P Global aan de hand van de definitieve resultaten van enquêtes onder inkoopmanagers in de sector.

De inkoopmanagersindex, die de activiteit in de industrie van het eurogebied meet, kwam in april uit op 55,5. Dat was in maart 56,5 (een indexstand van 50 of meer duidt op groei, onder de 50 is er sprake van krimp). De mate van bedrijvigheid in de sector daalde daarmee naar het laagste niveau in vijftien maanden. De groeivertraging viel wel iets minder sterk uit dan gevreesd.

Hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global verklaarde in een toelichting dat het tekort aan onderdelen in de Europese industrie is toegenomen door de oorlog in Oekraïne en de corona-lockdowns in China. Stijgende prijzen en onzekerheid over de economische vooruitzichten drukten ook op de vraag in het eurogebied. Zo was er een sterke vertraging in de groei van nieuwe orders.

Andere landen

‘De productiesector in de regio lijkt af te stevenen op een moeilijke periode van dalende productie en stijgende prijzen’, waarschuwde Williamson. De verdere heropening van de economieën na corona zorgt daarbij nog wel voor groei, maar lijkt ook steeds meer overschaduwd te worden door de nadelige effecten van de oorlog en de strenge coronamaatregelen in China.

De Franse industrie wist afgelopen maand wel wat sterker te groeien ten opzichte van maart. Ook viel de groei in april hoger uit dan verwacht. De Duitse, Spaanse en Italiaanse industrie groeiden in deze maand echter minder snel dan een maand eerder. Wel viel de groeivertraging in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, lager uit dan gevreesd.

Nevi

Eerder op de ochtend werd al bekendgemaakt dat de inkoopmanagersindex van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) in april is uitgekomen op een stand van 59,9. Dat was 59,4 in maart. Daarbij werd aangegeven dat Nederlandse productiebedrijven hun voorraden aan materialen flink hebben vergroot. Zo hopen ze problemen in de toeleveringsketen het hoofd te kunnen bieden.

Afgelopen weekeinde bleek uit cijfers van de Chinese overheid dat de sluiting van fabrieken als gevolg van de coronamaatregelen in China heeft geleid tot een onverwacht sterke krimp van de productie in het land.