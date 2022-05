Goed festivalweer op Bevrijdingsdag: zon, droog en 18 graden

Over het algemeen schijnt de zon volop, maar af en toe kan een stapelwolk ontstaan. In de loop van de middag kan die vooral landinwaarts, in het midden en zuiden, uitgroeien tot een bui. Grote hoeveelheden worden niet verwacht.

In het noorden van het land moeten bezoekers van de verschillende Bevrijdingsfestivals rekening houden met de laagste temperaturen, in Brabant wordt het met 20 graden het warmst. Voor begin mei zijn dat overigens heel gebruikelijke temperaturen. Omdat het niet al te hard waait, is het prima festivalweer, aldus Weeronline.