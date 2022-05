Israël woest over ‘onvergeeflijke’ nazi-uitspraken Lavrov

Israël heeft woedend gereageerd op de opmerkingen van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov dat joden de ‘grootste antisemieten’ zijn en dat Adolf Hitler net als de Oekraïense president Volodimir Zelenski ‘ook joods bloed had.’ Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid noemt de uitspraken ‘schandelijk, onvergeeflijk en een vreselijke historische fout’. De Russische ambassadeur in Israël is ontboden om tekst en uitleg te geven.

Lavrov zei zondag tegen Italiaanse media dat het feit dat Zelenski joods is, niet betekent dat Oekraïne vrij is van nazistische elementen, eraan toevoegend dat nazileider Hitler ook joods bloed zou hebben gehad. ‘Joden hebben niet zichzelf vermoord tijdens de Holocaust’, aldus Lapid. ‘Het laagste niveau van racisme tegen joden is om joden zelf van antisemitisme te betichten.’

Rusland zei eerder dat een van de doelen van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne is om het buurland te ‘denazificeren’. Lavrov beschuldigde in het interview de Verenigde Staten en Canada van het trainen van ‘neo-naziafdelingen’ die deel uitmaken van het Oekraïense leger. Hij leek vooral te verwijzen naar het Azov-regiment, een deel van het leger dat standhoudt in de Azovstal-fabriek in Marioepol en in het verleden is geassocieerd met extreemrechts.