Volkskrant in beroep tegen opgelegde beperking zaak Van Drimmelen

De Volkskrant gaat in beroep tegen een vonnis van de rechter dat berichtgeving over het grensoverschrijdende gedrag van voormalig D66-lid Frans van Drimmelen beperkt. Met een zogenoemd turbospoedappel wil het dagblad ervoor zorgen dat het alsnog beschuldigingen van machtsmisbruik en seksuele intimidatie mag publiceren.

Op 16 april bracht de Volkskrant naar buiten dat de partijtop al een jaar conclusies uit een vertrouwelijk rapport van onderzoeksbureau Bing achterhoudt. Hierin zou staan dat Van Drimmelen zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdende gedragingen.

Voor de publicatie van het artikel spande Van Drimmelen een kort geding aan. Door een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam op 15 april paste de krant een aantal zaken in het artikel aan. Citaten uit privéberichten zijn geschrapt en de krant maakte beschuldigingen van machtsmisbruik en seksuele intimidatie niet bekend. "De conclusie uit het vertrouwelijk deel dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag is getrokken door Bing", aldus de Volkskrant.

Ontwikkelingen

De krant is het niet eens met het vonnis en gaat nu alsnog in hoger beroep, dat zal dienen op 16 mei. Door de tijdsdruk heeft de rechter de vertrouwelijke bijlage niet in kunnen zien, stelt het dagblad. Ook heeft de rechter geen rekening kunnen houden met de ontwikkelingen die na 15 april volgden, zoals de reacties van Van Drimmelen, D66 en het slachtoffer. Bovendien vindt de krant het niet terecht dat de rechter een beperking heeft gelegd op het gebruiken van "bepaalde feiten en woorden", ongeacht de context of de feitelijke onderbouwing.

Van Drimmelen had na de publicatie van de Volkskrant ook een kort geding gestart om rectificatie te eisen. Dit kort geding heeft hij weer ingetrokken, voordat de rechter uitspraak kon doen.