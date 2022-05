Technologiebedrijven onder druk op rood Damrak

De technologiebedrijven stonden maandagmorgen onder druk op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten de forse koersval van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq, die vrijdag ruim 4 procent kwijtraakte. De stemming op de Europese markten was over de hele linie negatief. De zorgen over de economische vertraging in China door de lockdowns, de hoge inflatie en de stijgende rentes hielden de markten in hun greep.

Afgelopen weekeinde bleek uit cijfers van de Chinese overheid dat de bedrijvigheid in de omvangrijke industrie van China in april verder is weggezakt, tot het laagste niveau in meer dan twee jaar. De sluiting van fabrieken als gevolg van de coronamaatregelen in China liet zich daarbij voelen.

Beleggers hielden ook de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten, na berichten dat de Europese Commissie de import van Russische olie dit jaar geleidelijk wil uitbannen. EU-lidstaat Hongarije heeft al laten weten dat ieder voorstel van de Commissie om de invoer van olie en gas uit Rusland te beperken, kan rekenen op een veto.

Daling

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,5 procent lager op 700,48 punten. Alle 25 hoofdbedrijven gingen omlaag. De MidKap zakte 0,8 procent tot 1034,37 punten. De DAX in Frankfurt verloor 0,9 procent na een onverwachte daling van de Duitse winkelverkopen in maart. De hoofdindex in Parijs daalde 1,3 procent. In Londen hebben beleggers een vrije dag.

Fintechbedrijf Adyen was de grootste daler in de AEX, met een verlies van ruim 3 procent. De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi volgden met minnen van meer dan 2 procent. Ook verlichtingsbedrijf Signify zakte 2 procent.

AMG

Shell verloor 1,7 procent. Het olie- en gasconcern liet vrijdag weten bijna 1,6 miljard dollar neer te tellen voor Sprng Energy. De overname van die Indiase producent van duurzame energie is bedoeld om de vergroening bij de onderneming wat aan te jagen.

In de MidKap stonden industrieel dienstverlener Aalberts en metalenspecialist AMG onderaan, met minnen van 2 procent. Logistiek vastgoedontwikkelaar CTP (plus 1,5 procent) was de sterkste stijger.

Vopak

Vopak won een fractie. Het tankopslagbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met staatsbedrijf Gasunie om gezamenlijk infrastructuurprojecten te ontwikkelen die de import van waterstof in Noordwest-Europa via Nederlandse en Duitse havens mogelijk maken.

De euro was maandagochtend 1,0549 dollar waard, tegen 1,0536 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie (WTI) kostte 0,8 procent minder, en kwam uit op 103,82 dollar. Brent-olie werd 0,7 procent goedkoper en kost nu 106,35 dollar per vat.