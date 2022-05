Voor het eerst sinds september geen coronasterfgeval in Duitsland

Duitsland heeft maandag voor het eerst in ruim zeven maanden geen nieuw coronasterfgeval gemeld. De vorige keer dat er in de dagcijfers geen overlijden door corona voorkwam, was op 21 september.

Gezondheidsdienst RKI meldt elke ochtend hoeveel coronabesmettingen en -sterfgevallen er in de voorgaande 24 uur zijn gemeld. De dagcijfers krijgen soms later nog een update, want sommige deelstaten geven in het weekend geen cijfers door aan het RKI.

Sinds het begin van de pandemie zijn in Duitsland ruim 24,9 miljoen infecties vastgesteld. Ook zijn bijna 135,500 sterfgevallen door corona geregistreerd. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen bij de autoriteiten bekend zijn.

In Nederland werd voor het laatst op 10 oktober een dag zonder sterfgeval door corona gemeld.