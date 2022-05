Verkoopdruk voor techbedrijven op Damrak na koersval Nasdaq

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag vooral uit naar de technologiebedrijven. Die zullen naar verwachting onder druk staan na de koersval van ruim 4 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq op vrijdag. Ook de zorgen over de economische vertraging in China door de lockdowns in delen van het land, houden de markten in de greep. Afgelopen weekeinde bleek uit cijfers van de Chinese overheid dat de bedrijvigheid in de industrie in China in april verder is weggezakt tot het laagste niveau in meer dan twee jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingsverlies van zo’n 1,5 procent. Ook de andere Europese beurzen lijken in het rood te openen. In Londen hebben beleggers een vrije dag. Ook in China en Hongkong bleven de beurzen maandag dicht. In Tokio, waar wel werd gehandeld, eindigde de Nikkei met een min van 0,1 procent.

De nieuwe beursmaand mei begint verder relatief rustig. Later in de week komen onder meer Air France-KLM, Shell en ING met kwartaalupdates. Ook staat er woensdag een rentebesluit op het programma van de Amerikaanse Federal Reserve. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf onlangs al aan dat de rente in de Verenigde Staten bij het nieuwe rentebesluit waarschijnlijk met 0,5 procentpunt wordt verhoogd om de inflatie te bestrijden.

Rusland

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond de oorlog in de gaten. Persbureau Bloomberg meldde afgelopen weekeinde dat de Europese Commissie de import van Russische olie dit jaar geleidelijk wil uitbannen. Hongarije liet echter weten dat ieder voorstel van de EU om de invoer van Russische olie en gas te beperken kan rekenen op een veto.

Tankopslagbedrijf Vopak kondigde een samenwerking aan met Gasunie. Het doel is om gezamenlijk toekomstige infrastructuurprojecten te ontwikkelen die de noodzakelijke import van waterstof in Noordwest-Europa via Nederlandse en Duitse havens mogelijk maken. Beide partijen werken al samen in de Gate lng-terminal in de Rotterdamse haven die in 2011 in gebruik is genomen.

Envipco

Recyclingspecialist Envipco en investeringsmaatschappij MKB Nedsense kondigden aan de jaarverslagen over 2021 te publiceren. De definitieve jaarcijfers van Envipco wijken daarbij iets af van de voorlopige cijfers die in februari werden gegeven. MKB Nedsense meldde dat het jaar 2021 een jaar van groei was. Bever Holding liet weten de publicatie van de jaarcijfers uit te stellen. De vastgoedonderneming meldde eerder al problemen te hebben met het vinden van een accountant.

De euro was 1,0510 dollar waard, tegen 1,0536 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 103,86 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 106,20 dollar per vat.