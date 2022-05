Nieuw-Zeeland heropent grenzen voor internationale bezoekers

Nieuw-Zeeland is voor het eerst in twee jaar weer vrij toegankelijk voor reizigers uit ongeveer zestig landen waaronder Nederland. Het land sloot in maart 2020 de grenzen voor bijna alle reizigers vanwege de coronapandemie.

Gevaccineerde reizigers uit landen met een visumvrijstelling, waaronder dus Nederland, maar ook Duitsland en Groot-Brittannië, kunnen maandag Nieuw-Zeeland binnenkomen. Bezoekers moeten voor vertrek en bij aankomst een Covid-19-test ondergaan, maar hoeven niet in zelfisolatie.

Minister van Toerisme Stuart Nash zei dat maandag naar verwachting duizenden mensen zullen landen in Nieuw-Zeeland. ‘Vandaag is een dag om te vieren, en het is een groot moment in onze herverbinding met de wereld’, aldus de Australische minister.

Nash verwacht dat er elke week ongeveer 33.000 mensen in het land aankomen, een aantal dat zal toenemen naarmate de grenscontroles worden versoepeld. De landsgrenzen zullen naar verwachting in oktober volledig open zijn. Nieuw-Zeeland, een land met zo’n 5 miljoen inwoners, heeft sinds het begin van de pandemie bijna 1 miljoen coronagevallen en zo’n 700 doden gemeld.