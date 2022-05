Zelenski hoopt op voortzetting evacuaties Marioepol

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is blij met de succesvolle evacuatie van burgers uit de zwaarbevochten Azovstal-fabriek in de havenstad Marioepol. ‘Ik hoop dat maandag aan alle noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan om mensen uit Marioepol te blijven evacueren’, zei hij zondagavond in zijn dagelijkse videoboodschap.