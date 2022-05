Lavrov: Washington is de baas over NAVO en EU

De NAVO en de EU hebben zich volgens de Russische minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken neergelegd bij de dominantie van Washington. Alle landen zijn volgens hem van mening dat het alleen de moeite waard is om exclusief naar de Verenigde Staten te luisteren, zei hij tijdens een interview met de Italiaanse omroep Mediaset dat is verspreid door het Russische staatspersbureau TASS.

‘En zowel de NAVO als de Europese Unie hebben zich erbij neergelegd dat hun ‘meester des huizes’ in Washington is’, zei Lavrov. ‘En in Washington hebben ze besloten dat de wereld nu maar een wereldmacht telt, daar praten ze de hele tijd over.’

Lavrov beschuldigde de VS en Canada ook van het trainen van ‘neonazi-afdelingen’ die onderdeel uitmaken van het Oekraïense leger. Hij lijkt daarmee voornamelijk te verwijzen naar het Azov-regiment, waarvan de leden nog steeds standhouden in de Azovstal-fabriek in Marioepol.

Er zijn publicaties ‘die bevestigen dat Amerikanen en vooral Canadezen een leidende rol speelden bij het voorbereiden van ultra-radicale, openlijk neonazistische onderafdelingen voor Oekraïne’, meldde de minister, zonder te vermelden op welke publicaties hij doelde.