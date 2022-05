Duitse 1 mei-bijeenkomsten in teken van oorlog in Oekraïne

In Duitsland hebben de 1 mei-bijeenkomsten zondag grotendeels in het teken van de oorlog in Oekraïne gestaan. Sociale kwesties werden ditmaal op de Dag van de Arbeid wat naar de achtergrond geschoven.

Behalve steunbetuigingen aan Oekraïne waren er op tal van plaatsen ook andere manifestaties, waaronder parades van fietsers en motorrijders, betogingen tegen de restricties wegens het coronavirus en acties van linkse en radicaal linkse groeperingen.

De politie in Berlijn hield rekening met een enorme opkomst voor de ‘revolutionaire’ 1 meiviering in de stadsdelen Neukölln en Kreuzberg. Er stonden 6000 agenten paraat en de ramen van het omstreden gebouw dat later voor hen als uitvalsbasis gaat dienen waren uit voorzorg dichtgetimmerd.

Onrustig

De angst voor ernstige ongeregeldheden bleek ongegrond maar ‘s avonds werd het met 14.000 mensen op straat, onder wie veel Palestijnse sympathisanten, alsnog onrustig. Daarbij vlogen flessen en vuurwerk door de lucht. Eenheden van de politie reageerden met traangas. Zo erg als de afgelopen jaren werd het niet.

De meeste evenementen verliepen vreedzaam. In Berlijn-Grunewald reden zo’n 10.000 fietsers een rondje om een eerlijkere verdeling van de rijkdom te eisen. In Hamburg was een vergelijkbare rally met als motto: ‘Rijken kunnen we ons niet langer veroorloven’.

Traangas

In Dortmund liep het op wel even uit de hand tijdens een betoging van uiterst links tegen extreemrechts. De politie gebruikte traangas en de wapenstok om de orde te herstellen. Een woordvoerster van de actiegroep Autonomen Antifa 170 deed haar beklag over het politiegeweld en zei dat verscheidene demonstranten verwondingen hebben opgelopen.

De rechtsextremisten moesten voordat ze aan hun mars door Dortmund konden beginnen tal van meegenomen vlaggen oprollen. Die verheerlijkten volgens de politie paramilitair gedrag en de bereidheid geweld te gebruiken.