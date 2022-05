Door Russische beschietingen zijn zondag in de Oost-Oekraïense stad Liman vier burgers om het leven gekomen. Elf mensen raakten gewond. Dat heeft gouverneur Pavlo Kirilenko van de regio Donetsk, waar de invasietroepen steeds verder proberen op te rukken, gezegd op Telegram. In Bachmoet overleed iemand aan eerder in de regio Loehansk opgelopen letsel.